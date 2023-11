Feriado da Proclamação da República: saiba o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Nesta quarta-feira (15), o Brasil comemora 134 anos da Proclamação da República. O feriado nacional vai alterar o horário de funcionamento de bancos, shoppings e órgãos públicos. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO preparou um guia para te deixar informado sobre o que abre e o que fecha.

O que abre e fecha no feriado:

Shoppings

- Partage Shopping - Lojas e Quiosques: Opcional: 11h às 15h | Obrigatório: 15h às 21h

Alimentação e Lazer: 11h às 21h

Cinema: De acordo com a programação

Bares e restaurantes do Jardim: das 11h às 23h

Detran, TRE, SINE, Procuradoria e Secretarias: Fechado

- São Gonçalo Shopping - Lojas e Quiosques : 11h às 15h opcional / 15h às 21h obrigatório

Lazer e Alimentação: 11h às 21h

- Pátio Alcântara - Lojas e Quiosques : 9h às 15h opcional

Lazer e Alimentação: 10h às 15h

- Plaza Shopping Niterói - Lojas e Quiosques: 15h às 21h

Praça de Alimentação: 12h às 21h

Restaurantes e Cinema: de acordo com a sua programação

Bancos

Os bancos em Niterói e São Gonçalo estarão fechados durante o feriado nacional desta quarta-feira (15) e por isso, não farão atendimento ao público.

Os caixas eletrônicos funcionam normalmente, assim como o internet banking. As contas com vencimento no dia 15 podem ser pagas no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multas.

Os bancos voltam a funcionar na quinta-feira (16).

Supermercados

- Guanabara - Todas as lojas funcionarão normalmente até as 22h

- Assaí Atacadista - No feriado, funcionamento das 8h às 20h

- Mundial - Em Niterói, o Supermercado funcionará normalmente até as 21h

Saúde

- São Gonçalo: As Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto, estarão funcionando normalmente 24h. A Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, também funciona 24h, assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem (CT) ao Coronavírus, no Zé Garoto, que realiza os testes para detectar o coronavírus e consultas para os gonçalenses sintomáticos, abre das 8h às 13h. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem.



O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro, telefone: 2607-5960) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três, telefone: 3606-9224) funcionam 24h. Os demais ficarão fechados.

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, ficam fechadas e reabrem na quinta-feira (16), assim como todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada. São elas: todos os postos de saúde, clínicas, Ciesg, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps.

Repartições Públicas

- Niterói: Nesta quarta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República, não haverá expediente nos órgãos municipais, exceto para os serviços essenciais.

Barcas

A CCR Barcas irá operar com a grade de domingos e feriados, nesta quarta-feira (15), na linha Arariboia, Paquetá e da Divisão Sul. As viagens ocorrerão de hora em hora. Neste feriado não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas.