Dia da Umbanda: Religião tem raízes gonçalenses

Nesta quarta-feira (15), é comemorado o Dia da Umbanda, uma manifestação religiosa que envolve elementos africanos, indígenas e europeus. Neste ano, a religião completa 115 anos de existência. O Dia da Umbanda, celebrado anualmente desde a oficialização da data, em 2012, é uma ocasião para reflexão sobre a religião e sua conexão especial com São Gonçalo, cidade onde teve origem.

No dia 15 de novembro é comemorado o Dia da Umbanda | Foto: Reprodução

Surgida no início do século XX, no ano de 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou pela primeira vez, num jovem de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Morais. Desde então, a crença foi estabelecida e se tornou conhecida por sua abertura a diferentes influências culturais e espirituais. A religião une elementos do candomblé, do espiritismo kardecista, e incorpora práticas indígenas. Estima-se que mais de 4 milhões de brasileiros sejam adeptos à religião.

Zélio Fernandino de Morais | Foto: Reprodução/ Internet

Intolerância

Em 2016 a Umbanda foi incluída na lista de patrimônios imateriais do Rio de Janeiro. No entanto, apesar do crescimento e interesse pela religião, um outro movimento contrário não inclina a curva de crescimento: A intolerância.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro indicam que, em 2021, 33 ocorrências de ultraje a culto religioso em todo o estado do Rio de Janeiro foram registradas. Em relação a 2020, representa um aumento de 10 casos.

Naquele ano, as delegacias da Secretaria de Estado de Polícia Civil fizeram 1.564 registros de ocorrência de crimes que podem estar relacionados à intolerância religiosa, o que significa mais de quatro casos por dia. No total, estão incluídos os casos de injúria por preconceito (1.365 vítimas); e preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional (166).

Conforme o site Agência Brasil, em entrevista com o pai Fernando D’Oxum, da Tenda Espírita São Lázaro, do bairro Pita, em São Gonçalo, uma das dificuldades da religião é mapear a quantidade de tendas e casas de santo existentes no Brasil. Segundo Fernando D’Oxum, em São Gonçalo concentram-se cerca de 400 casas.

Estima-se que 2% da população do país (pouco mais de 4,2 milhões de pessoas) sejam seguidores religiosos, incluindo muitas celebridades que gostam de exibir a sua fé e ajudam a combater certos preconceitos.

Os famosos também creem

Uma delas é a atriz Juliana Paes, a relação da global com a Umbanda foi estabelecida desde o nascimento. Sua avó era mãe de santo (chefe das casas de Umbanda) e ele se considerava umbandista desde o nascimento. Em alguns momentos de questionamento interior, chegou a procurar outros espíritas, entre eles Kardec (religião espírita que segue os ensinamentos de Allan Kardec).

A atriz falou sobre sua fé durante uma live | Foto: Reprodução / Redes sociais

‘’Acho que as pessoas deveriam viver sua fé ao máximo. Não importa o que seja. Passei por muitos interrogatórios internos. Mas a fé não é questionada. Ou você tem ou não. Quando chegar, você sentirá o Espírito Santo.’’, contou uma vez em sua live.

Outro exemplo, é o ator Henri Castelli, que também tem forte envolvimento com a religião e já manifestou sua fé nas redes sociais sem medo de preconceito. Em 2018, ele ainda compartilhou uma foto sua com sua mãe de santo, Neile Oyá Dand Oxum.

Henri Castelli e sua mãe de santo | Foto: Reprodução / Redes sociais

‘’Minha segunda mãe alagoana, que amo muito, porque é esse ser leve e amoroso que ajuda a todos, mais do que a si mesma! Um exemplo de simplicidade e humildade! Só amor e caridade!! Deus nos proteja!”, escreveu a artista no Instagram.

Debora Ozório

Debora Ozório | Foto: Reprodução / Redes sociais

A intérprete de Terra e Paixão, é uma frequente habitante do Terreiro Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Apesar de suas outras crenças, ela era mais adequada à Umbanda.

‘’Eu realmente acredito em Deus. Eu tenho muita fé. Fiz catequese e também frequentei uma igreja evangélica. Hoje vou para a casa da Umbanda, um lugar bem simples onde tem gente que não quer fazer o bem, fazer caridade e mandar energia boa’’, contou em entrevista ao jornal EXTRA.

Caio Paduan

O ator mantém uma disciplinada relação espiritual | Foto: Reprodução / Redes sociais

O ator de 36 anos também é praticante de Umbanda. Entre os rituais que ele insiste está o uso de roupa branca na sexta-feira (em homenagem a Oxalá, o orixá que representa Jesus Cristo e cujo dia de dedicação é sexta-feira). Supersticioso, o ator acende velas para as entidades que adora e passa o Ano Novo com uma bandeira protetora no bolso e um ramo de arruda atrás da orelha para afastar energias negativas.

A ligação com a relação espiritual é tão forte, que o ator chegou a fazer uma novela sobre esse tema, em “Além do Tempo” (2015), no enredo, o tempo passa e os personagens mais uma vez têm a oportunidade de corrigir os erros cometidos na encarnação passada.

Zeca Pagodinho não se considera religioso de uma só crença | Foto: Reprodução / Redes sociais

Embora não se considere de uma religião apenas, Zeca elogia todas as religiões africanas. No livro enunciado Zeca Pagodinho, Religiões e Subúrbios: Pesquisa e Introdução, do repórter Carlos Monteiro, o cantor fala sobre seu envolvimento com todas as religiões. ‘’Eu sei o Salmo 91 de cor, não é? Sou evangelista, sou adepto da Umbanda. Eu acho que sou tudo. Se você falar de Deus, eu estou lá’’, diz o sambista.

O músico é filho de Ogum, protegido pelos Ibéjì, entidades umbandistas cultivadas na religião católica de São Jorge e Cosme e Damião. Zeca já contou que cresceu em meio a um grande sincretismo religioso, mas isso não o impediu de fazer uma tatuagem de Cosme e Damião no peito.