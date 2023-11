Líderes religiosos fazem oração coletiva pelos 450 anos de Niterói

Liderada pelos pastores Jane Débora e Rogério Neves, a "Marcha da Unidade" reuniu fiéis de diversas igrejas evangélicas do município, que oraram, na Praça da República, em frente à Câmara Municipal de Niterói, pela unidade da igreja e pelos 450 anos da cidade - celebrados em todo o mês de novembro. A ação aconteceu no último sábado (11).

Os participantes saíram marchando pela Amaral Peixoto, entraram na Almirante Teffé e pararam, novamente, na Praça da República.

“A "Marcha da Unidade" marca um novo tempo nas igrejas de Niterói. A nossa cidade carrega um protagonismo ao longo da história através de igrejas que marcaram uma estação e nós acreditamos que esse resgate de unidade vai promover uma Niterói livre e para Cristo. O trabalho de unidade fortalece as igrejas, permitindo que caminharem juntas por aquilo que é comum a todos. Desde que começamos um projeto chamado 'Casa de Onesiforo', há quase um ano, temos acolhido diversos pastores de várias denominações para um lugar de refrigério na alma, fortalecimento e suporte. Já são dezenas de pastores que têm participado, conosco, todos os meses, fortalecendo seus ministérios “, disse o pastor Mahatma Lopes, da Igreja Nova Unção, na Região Oceânica.

O objetivo da “Marcha da Unidade”, segundo os organizadores, foi buscar a unidade dos pastores da cidade de Niterói, a fim de evitar distorções dos valores da igreja.

O evento reuniu apóstolos, pastores e conselheiros das igrejas Apostólica Profética Recomeçar, na Ilha da Conceição, Nova Unção, dirigida pelo pastor Mahatma Lopes, na Região Oceânica, ap. Marcelo, da Igreja Cedro, ap. Jorge Luiz, da Igreja Entronizando o Rei, o pastor Waldir Brasil e Ozéias, do Centro Evangelístico Internacional de Niterói, pastor Celso Brasil, da Assembleia de Deus Teixeira de Freitas, pastor Marquinhos Menezes, da ADVEC, pastor Marquinhos, da Igreja El Shaday, na Engenhoca, entre outras congregações e seus rebanhos.

A "Marcha da Unidade" não contou com nenhum patrocínio de verba pública. “Estamos muito felizes com o resultado da Marcha. Fomos surpreendidos com a presença de várias igrejas, com todos marchando pelo mesmo propósito: a unidade na fé. O ato trouxe força para cultura de paz na Cidade de Niterói, podendo, pacificamente, declarar que Niterói pertence a Jesus Cristo! Foi momento de alegria, lazer e participação das famílias da cidade. Agradecemos a todos”, declarou a pastora Jane Débora.