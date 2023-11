Extra Natal: Confira vagas para São Gonçalo e Niterói

Muitas empresas abrem vagas extras no fim do ano para suprir às altas demandas - Foto: Reprodução/ Internet

Muitas empresas abrem vagas extras no fim do ano para suprir às altas demandas - Foto: Reprodução/ Internet

Papai Noel chegando e se você está desempregado ou quer garantir um dinheiro extra nesse fim de ano, o O SÃO GONÇALO tem a solução para você! Nesta época, muitas empresas abrem vagas temporárias para trabalhos em lojas e supermercados, devido ao aumento no fluxo de clientes. Por esse motivo, também é nessa horas que as oportunidades surgem!

Apesar de se tratarem de vagas temporárias, é comum que muitas empresas acabem efetivando os funcionários que se destacam, então essa pode ser a sua chance de começar 2024 com um novo emprego e, quem sabe, um novo rumo profissional.

Para te ajudar nessa busca, o OSG separou algumas das vagas para Niterói e São Gonçalo, disponíveis nesta semana. Mas atenção! Não deixe de procurar “Vagas - Extra Natal” no seu buscador de pesquisa preferido, com frequência, pois as oportunidades não param de surgir. Com uma boa pesquisa e dedicação, as chances do extra de final de ano são ainda maiores.

Niterói:

Auxiliar de Loja - Plaza Shopping Niterói

Requisitos:

Ensino médio completo

Diferencial ter experiência na área (não eliminatório)

Disponibilidade de horário

Dar suporte nos atendimentos

Funções:

Suporte na organização e dinâmica da loja

Realizar assistência nas atividades da loja

Entre outras atividades da área

Como se candidatar?

Linkedin, BeBee, Empregos trabajo.org, Indeed, Netvagas, Jooble, Jobrapido.com, Sercanto

Link da vaga: https://g.co/kgs/m2P7fq

Vendedor - Fábula - Plaza Shopping Niterói

Requisitos:

Ensino médio completo

Desejável experiência anterior na função

Flexibilidade de horário

Atendimento ao cliente

Facilidade com redes sociais

Facilidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal

Ter conhecimento e inspirações no setor da moda

Trabalho em equipe

Funções:

Atuar na fidelização e realização do pós-venda

Manter o ambiente de loja organizado

Garantir a realização da reposição de peças no salão de vendas

Aplicar, quando necessário, o manual sugerido pelo VM e Produção de Moda

Como se candidatar?

Catho

Link da vaga: https://g.co/kgs/77pH1b

Caixa - Icaraí

Requisitos:

Sorriso no rosto e energia positiva

Proatividade

Atenção e concentração

Ter experiência com caixa

Ser maior de 18 anos

Ter Ensino Médio Completo

Funções:

Abertura e fechamento do caixa

Atendimento ao cliente

Lançamento de venda

Conferência de lançamentos

Controle e recepção de clientes

Cadastro de clientes

Como se candidatar?

LinkedIn

Link da vaga: https://g.co/kgs/mNvnPp

Vendedor - Maria Filó - Icaraí

Requisitos:

Ensino médio completo

Facilidade de comunicação e relacionamento

Desejável experiência anterior na função

Flexibilidade de horário

Funções:

Atendimento ao cliente

Prestar consultoria de moda

Garantir o atingimento das metas

Atuar na fidelização e realização do pós-venda

Manter o ambiente limpo e organizado

Garantir a realização da reposição de peças no salão

Aplicar, quando necessário, o modelo sugerido pelo VM

Como se candidatar?

Indeed, Netvagas, Jooble, SimplyHired, Jobrapido.com

Link da vaga: https://g.co/kgs/9sCHPJ

Repositor - Rede de Supermercados - Niterói

Requisitos:

Não é necessária experiência anterior na função

Ser morador de Niterói ou São Gonçalo

Interessados comparecer dia 16/11 - Quinta-feira - 8:30 horas - Endereço: Rua México, 21 - 14° andar - Cinelândia- Centro do RJ (próximo ao metrô da Cinelândia e do Consulado Americano)

Trazer currículo, caneta, bilhete único (caso possua) e toda a documentação para preenchimento de ficha de emprego (identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência, reservista e comprovante de escolaridade).

Identidade e CPF (OBRIGATÓRIO XEROX)

Funções:

Reposição de mercadorias na área de vendas

Como se candidatar?

SimplyHired

Link da vaga: https://g.co/kgs/xtxzJp

FARM - Icaraí

Requisitos:

Ensino médio completo

Excel básico

Facilidade de comunicação e relacionamento com o cliente

Desejável experiência na função e no sistema LINX

Curte moda, comportamento e cultura

Flexibilidade de horário

Funções:

Abertura e fechamento do caixa

Atendimento ao cliente no caixa

Responsável pela finalização da venda e recebimento de valores

Recebimento do malote

Suporte à gerência ao burocrático

Como se candidatar?

LinkedIn, Indeed

Link da vaga: https://g.co/kgs/zwtVBM

São Gonçalo:

Assistente de Loja - Centauro - Shopping São Gonçalo

Requisitos:

Ensino médio completo

Boa comunicação

Vontade de aprender e sede de crescimento

Funções:

Organizar a loja e mantê-la sempre preparada para os nossos clientes, na parte de vestuário e acessórios

Atuar no campo de loja, na frente de caixa e também no estoque.

Como se candidatar?

Centauro Talentos - Gupy, Indeed

Link das vagas: https://g.co/kgs/X2pPAH, https://g.co/kgs/mwY44h

Consultor de Vendas - O Boticário

Requisitos:

Experiência com vendas e/ou atendimento ao cliente

Experiência em vendas de produtos de beleza, em especial maquiagem e cosméticos

Habilidade para demonstrar e experimentar produtos de beleza

Ensino Médio completo

Disponibilidade de Horário

Funções:

Realizar vendas de produtos de beleza da marca O Boticário

Realizar demonstrações e experimentações dos produtos de maquiagem e cosméticos

Atender clientes e sanar dúvidas sobre os produtos

Fidelizar clientes e manter contato pós-venda

Realizar o fechamento de vendas

Apoiar na organização da loja e visual merchandising

Como se candidatar?

Indeed, Glassdoor, Vagas Pro

Link para a vaga: https://g.co/kgs/jTijgk

Auxiliar de loja - O Boticário

Requisitos:

Ensino Médio Completo

Disponibilidade total de horário

Disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Funções:

Garantir o recebimento, conferência, armazenagem e reposição de produtos e insumos

Contribuir para a manutenção dos índices mínimos de estoques para o pronto atendimento das lojas

Limpar e organizar o estoque

Responsável em repor os produtos na área de vendas

Estar disponível para apoiar outros membros da equipe quando necessário

Como se candidatar?

Indeed, Glassdoor, Empregos.com.br, Talent.com

Link para a vaga: https://g.co/kgs/HSGvcs

Estoquista - D&D Cosméticos

Requisitos:

Gentileza, adaptabilidade, comunicação, iniciativa, curiosidade, flexibilidade, competitividade e agilidade

Funções:

Manter o sistema de gestão do estoque devidamente atualizado

Como se candidatar?

Jobrapido.com

Link da vaga: https://g.co/kgs/ZL3vJV

Caixa - Empresa de moda - São Gonçalo Shopping

Requisitos:

Ensino médio completo

Experiência na função comprovada em CTPS

Necessária disponibilidade em shopping

Funções:

Trabalhar no caixa

Como se candidatar?

Trabalhabrasil.com.br

Link da vaga: https://g.co/kgs/ENmTtA

Operador de Loja - Assaí São Gonçalo

Requisitos:

Possuir disponibilidade total para o fechamento de loja

Funções:

Trabalhar nas áreas de estoque, armazenagem e depósito da loja

Como se candidatar?

RIO VAGAS RJ

Link da vaga: https://g.co/kgs/1EU4YP