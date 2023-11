Trabalha Rio terá posto de atendimento na Marcha Trans e Travesti do Rio de Janeiro, na Candelária

Os travestis e transsexuais que estão em busca de oportunidade de trabalho vão poder cadastrar seu currículo na próxima sexta-feira, na Candelária. O programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), vai estar com um posto de atendimento na Marcha Trans e Travesti do Rio de Janeiro, de 12h às 16h, no Centro.

"A secretaria apoia a diversidade e a inclusão por meio de seus programas. Em parceria com o Grupo Arco Íris, por exemplo, toda sexta-feira são realizados cursos voltados para o público LGBTQIA+, no Centro do Rio", explica o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Leia também

➢ Prefeito de Itaboraí visita obra que vai garantir água tratada para mais de 9,5 mil moradores da cidade

➢ Influenciadoras que deram banana e macaco de pelúcia para crianças de SG são indiciadas por racismo

Com o tema “Pelo direito de sonhar novos futuros”, a segunda Marcha Trans e Travesti do Rio de Janeiro está programada para as 14h na Candelária. Algumas das reivindicações desse ano do grupo são: acesso e manutenção de pessoas trans e travestis em instituições de ensino, assistência à saúde e criação de políticas públicas específicas para garantir a segurança da comunidade. Após a concentração na Candelária, os travestis e transexuais seguirão em caminhada pela Avenida Rio Branco em direção à Cinelândia, onde será realizado um show.