Prefeito de Itaboraí visita obra que vai garantir água tratada para mais de 9,5 mil moradores da cidade

A implantação de 4,3 quilômetros de uma adutora (tubulação de grande diâmetro) entre o distrito de Cabuçu e o município vizinho vai levar água tratada para mais de 9,5 mil pessoas que vivem neste distrito de Itaboraí. E, para conferir o andamento da obra, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, realizou, nesta segunda-feira (13/11), uma visita técnica ao local.

Durante a visita, Marcelo se mostrou bastante otimista com os avanços e benefícios que a obra levará para os moradores do município.



“A gente fica feliz de a obra estar acontecendo, porque, quando assumimos, vimos que existia uma dificuldade e identificamos que faltava uma ligação entre Itaboraí e São Gonçalo. Agora, estamos vendo tudo isso sendo realizado para o nosso distrito: Curuzu, São José e Cabuçu vão ter água de verdade! Parabéns por esse trabalho que tem sido feito”, ressaltou o prefeito.

Com a obra, o distrito de Cabuçu receberá 30 litros de água tratada por segundo. O volume é suficiente para abastecer cerca de 17 mil pessoas por dia.



De acordo com Pedro Augusto Freitas, diretor-superintendente da concessionária, a obra vai ao encontro do propósito da empresa nos municípios onde atua, que é transformar vidas por meio de serviços e levar qualidade de vida para a população.



“Até abril de 2024, os moradores estarão com água tratada em suas torneiras. Essa obra é muito importante, porque, além de beneficiar famílias do distrito de Cabuçu, também contemplará moradores da cidade vizinha, que é São Gonçalo. No total, mais de 14 mil pessoas vão ter acesso a este serviço essencial”, explicou Pedro.

Além do prefeito, esteve presente na visita técnica o deputado estadual e presidente da Comissão de Obras da Alerj, Guilherme Delaroli.