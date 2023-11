Águas de Niterói abre inscrições para o Programa de Estágio 2024

As inscrições vão até 15 de dezembro - Foto: Divulgação

As inscrições vão até 15 de dezembro - Foto: Divulgação

A concessionária Águas de Niterói, empresa do Grupo Águas do Brasil, lança Programa de Estágio 2024 e convida jovens talentosos a se juntarem à equipe que está comprometida em melhorar a qualidade de vida de milhares de brasileiros. As inscrições vão até 15 de dezembro. Para se inscrever, acesse:

https://trabalheconosco.vagas.com.br/grupoaguasdobrasil

O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de 6 horas diárias ao longo de um período de até dois anos. Além disso, a empresa proporciona benefícios aos estagiários, incluindo bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

"Estamos em busca da próxima geração de talentos que contribuirá para o crescimento do saneamento no Brasil. Queremos jovens comprometidos, motivados e apaixonados por fazer a diferença", disse Monique Goering, gerente de Desenvolvimento do Grupo Águas do Brasil.

Os estagiários terão a oportunidade de vivenciar o "Jeito Águas de Ser", que é a cultura da empresa de buscar constantemente a excelência e a inovação no setor de saneamento. Além disso, o Grupo Águas do Brasil e suas concessionárias estão empenhados em promover a diversidade e a inclusão em todas as esferas da organização, tornando-o um ambiente inclusivo e inspirador para todos.

Requisitos do programa

Matrícula Ativa: os candidatos devem estar regularmente matriculados em cursos de nível superior ou técnico relacionados à área de estágio e estar cursando os dois últimos anos de seus estudos.

Conhecimentos Básicos/Intermediários: é necessário possuir conhecimentos básicos a intermediários do pacote Office, demonstrando habilidades essenciais para o ambiente de trabalho.

Localização: os candidatos devem residir no município ou cidades limites do local de estágio, assegurando uma maior integração com a equipe e o projeto.

Mergulhe na onda do Programa de Estágio 2024 e faça parte desta jornada de desenvolvimento profissional.