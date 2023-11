Após caso Ana Hickmann, Gleici Damasceno relembra relacionamento abusivo

Gleici se envolveu com Wagner Santiago em 2018, no BBB. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gleici se envolveu com Wagner Santiago em 2018, no BBB. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nesta segunda-feira (13) a vencedora do BBB 18 usou suas redes sociais para se solidarizar com Ana Hickmann. A apresentadora, no sábado (11), denunciou o marido por violência doméstica, e o caso veio à tona na web.

A ex-BBB, em sua conta no X/Twitter, postou uma mensagem de apoio à modelo, e contou já ter passado por uma situação semelhante. “Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela.”, escreveu.

Gleici optou por não revelar quem foi o namorado agressor, se restringindo apenas a dizer que “é quem vocês estão pensando SIM”. Internautas acreditam que o ex-namorado em questão é Wagner Santiago, homem com quem ela manteve um relacionamento dentro do reality e após o fim do programa.

Além de afirmar que foi agredida, Gleici também compartilhou uma mensagem do rapaz assumindo a agressão, enviada em 2019. Confira abaixo!

Essa mensagem me fez voltar, pois eu acreditei que a pessoa iria mudar, mas nada mudou, então não acredite que você vai mudar ele. Não vai… pic.twitter.com/c3US45m4Iq — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) November 14, 2023

No último final de semana, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa. O registro foi feito na delegacia de Itu, em São Paulo. De início, Alexandre negou as acusações, mas, logo depois, admitiu ter agredido a esposa durante uma discussão.