Mineira de Uberaba desaparecida no Rio há uma semana entra em contato com a família

Cibele Nunes dos Santos, mineira de Uberaba que estava desaparecida no Rio desde a última segunda-feira (5), entrou em contato com a família, após uma semana de seu desaparecimento, e contou que vai voltar para casa. No dia anterior, no domingo (12) ela contatou a família para pedir que parassem de procurá-la, pois ela não iria voltar.

Cibele chegou em Mesquita, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (5), para um batizado na Igreja Pentecostal Tempo de Milagres. De acordo com Gislaine Costa, irmã da jovem, a menina disse que se hospedaria na casa de um amigo, o qual a família não conhece.

A irmã da menina conta que ela tem depressão. Em uma mensagem enviada à família neste último final de semana, ela disse que não estava bem e que precisava ficar longe. A menina ainda pediu aos familiares que apagassem suas fotos das redes, pois “nunca gostou da exposição”.

A volta de Cibele para Minas Gerais está prevista para quinta-feira (16).