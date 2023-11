Após agressão, fãs relembram acidentes 'suspeitos' de Ana Hickmann

Os relatos de violência doméstica sofrida por Ana Hickmann fizeram alguns fãs e seguidores utilizarem as redes sociais, neste domingo (12), para relembrar ocasiões em que a apresentadora apareceu publicamente com ferimentos, causados por supostos acidentes domésticos.

Neste final de semana, Ana registrou um boletim de ocorrência contra o marido, o empresário Alexandre Correa, relatando ter sofrido agressões físicas do companheiro. Alexandre, que negou as acusações de início, confessou, nesta segunda (13), que mentiu a respeito do caso e que feriu a esposa durante uma discussão.

À luz das notícias a respeito do assunto, seguidores resgataram episódios divulgados pela própria apresentadora em que sofreu ferimentos em casa, todos atribuídos por ela a acidentes. Em um deles, Ana apareceu com hematomas nas costas e na coluna por conta de uma queda de um cavalo. Em outro, ela precisou enfaixar a mão, por conta de um corte.

As suspeitas dos internautas é de que alguns desses casos pudessem estar relacionados a violência doméstica. Nenhum dos casos foi confirmado ou comentado pela apresentadora até o momento.

Ana Hickmann recebeu atendimento médico no Hospital São Camilo e registrou o crime na delegacia de Itu, município no interior de São Paulo. Apesar do caso, a apresentadora preferiu não pedir por medidas protetivas contra Alexandre. O caso segue em investigação.