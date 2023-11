12 pessoas são atendidas após batida entre vagões de trem no Rio

Pelo menos doze pessoas precisaram passar por atendimento médico por conta de uma colisão entre dois vagões de trem na Zona Norte do Rio, durante a manhã desta segunda-feira (13). Com o impacto da batida, um dos trens descarrilhou na estação Madureira e acabou atrasando os horários de linhas que passam pela região.

Nem todos os passageiros impactados ficaram feridos, de acordo com informações da concessionária que administra as linhas vias da capital, a SuperVia. O Corpo de Bombeiros confirmou seis feridos. Apenas dois precisaram ser levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Além deles, uma pessoa ficou com arranhões na perna, outra com uma luxação no tornozelo e duas com uma crise nervosa. Ainda não há detalhes a respeito do que ocasionou a batida, que é investigada por agentes da concessionária.



O funcionamento das linhas já foi retomado, segundo a SuperVia, e o Ramal Japeri, mais afetado no momento, também teve circulação normalizada durante a manhã. A concessionária lamentou o ocorrido.