Ai que calor! Várias cidades do Rio podem ficar até 72 horas sem água

Na próxima semana, a Cedae realizará a manutenção anual preventiva no Sistema Guandu, paralisando a produção de água tratada das 4h de quinta-feira (16/11) às 4h de sexta-feira (17/11). A Águas do Rio, responsável pelo abastecimento em partes da Capital e Baixada, aproveitará a interrupção programada para realizar uma série de ações de melhoria e recuperação nos sistemas de distribuição. Para tal, em algumas localidades, a suspensão do fornecimento precisará ser antecipada para as 22h de quarta-feira (15/11).

“Os serviços que vamos executar são complexos e alguns dependem que as tubulações de grande porte estejam secas. Essa janela da manutenção preventiva nos dará essa oportunidade. Em Nova Iguaçu, por exemplo, aproveitaremos para substituir trecho deteriorado de uma adutora com um metro de diâmetro, trabalho que não teria como ser feito em um dia comum, sem gerar impactos aos nossos clientes”, explica o diretor de operações da concessionária, Joselio Alves Raymundo.

Na Baixada, abastecimento será suspenso a partir das 22h de quarta-feira (15/11)

Nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti, a concessionária precisou antecipar para as 22h de quarta-feira (15/11) o período de início da suspensão do fornecimento de água, o que permitirá a execução de 18 serviços, dentre eles seis em tubulações de grande porte, e que, por isso, levam mais tempo para serem concluídos.

No município do Rio, onde a empresa é responsável pelo abastecimento do Centro e das zonas Norte e Sul, a suspensão da distribuição de água seguirá o cronograma da Cedae, iniciando às 4h de quinta-feira (16/11). Para a região, foram programados mais de 30 serviços operacionais.

Além das melhorias em tubulações das redes de distribuição, a Águas do Rio também realizará na Baixada e Capital ações visando maior eficiência operacional de sistemas de bombeamento de água, como reparos e substituições de motores e equipamentos elétricos. Serão realizados cerca de 70 serviços de melhorias nos sistemas de distribuição de água.

Retorno gradativo do abastecimento

Após a retomada da produção integral de água tratada pela Cedae, o fornecimento nas áreas de atuação da Águas do Rio será normalizado gradativamente, em até 72 horas, podendo levar mais tempo nas pontas de rede, regiões elevadas ou locais onde forem detectadas ocorrências durante o processo de retomada do abastecimento.

Em função disso, a concessionária orienta seus clientes a manterem cisternas e caixas d’águas abastecidas, reservando água para atividades prioritárias e adiando atividades não essenciais até a regularização do fornecimento. A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.