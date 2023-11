Falha no sistema de transmissão em Campos causa apagão nas cidades da região

Problema aconteceu no sistema de transmissão de energia mantido pela Companhia Furnas, em Campos - Foto: Divulgação

Problema aconteceu no sistema de transmissão de energia mantido pela Companhia Furnas, em Campos - Foto: Divulgação

Uma ocorrência externa à Rede da Concessionária Enel, registrada na tarde desta segunda-feira (13) no sistema de Transmissão de Campos, impactou o fornecimento de energia para parte dos clientes das regiões Norte e Noroeste Fluminense. A concessionária informou, agora à tarde, que diversas localidades de Campos estão com a distribuição interrompida.

Segundo a Enel, os municípios afetados são Italva, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Porciúncula, Aperibé, São Fidélis, Natividade, Varre Sai, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Cardoso Moreira, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra e parte de Campos dos Goytacazes.



Em Campos, prédios da região central tiveram problemas com a falha, Mesmo com retorno da energia, os elevadores não funcionaram de maneira imediata, já que a energia foi retomada em baixa voltagem.

A Águas do Paraíba informou que o serviço de distribuição em mais de 30 Estações de Tratamento de Água (ETA)está interrompida nesta segunda-feira devido à queda de energia elétrica, que compromete o funcionamento das unidades.



A Concessionária informou que já entrou em contato com a Enel e solicita que a população faça uso consciente da água durante esse período. Em caso de dúvida ou solicitação de caminhão-pipa, a empresa pede que os usuários entrem em contato pelos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, ou pelo 0800 7720422.