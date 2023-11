Atriz Isis Freitas é sepultada em cemitério na Zona Norte do Rio

O corpo da atriz Isis Freitas, de 22 anos, que morreu no último domingo (11) por motivos ainda não divulgados, foi sepultado no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, no início da tarde desta segunda-feira (13).

A assessoria da Agência LMA Produções, responsável por administrar a carreira da Isis, realizou uma postagem em seu perfil no Instagram para confirmar a morte da atriz.

"É com muito pesar e tristeza que viemos informar o falecimento da nossa atriz e companheira Isis Freitas. E, nome de todo time de atores e equipe da LMA, nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. Estamos unidos em solidariedade por essa perda irreparável", dizia o post.



Isis também trabalhava como modelo e possuía uma forte participação nas redes sociais, onde compartilhava seus trabalhos, viagens e sua rotina.