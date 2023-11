Suspeita de esfaquear e matar companheiro é presa em Acari, na Zona Norte

Nesta segunda-feira (13), a polícia prendeu Maria Fernanda da Silva Xavier por homicídio, suspeita de esfaquear e matar seu companheiro. O crime aconteceu na comunidade do Amarelinho, bairro de Acari, na Zona Norte da Capital.

A vítima foi identificada como Yuri dos Santos Correia Gomes e, segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o homem chegou a ser socorrido e levado para um hospital em Irajá, mas não resistiu e morreu.

O crime foi cometido na noite do último domingo (12), na casa em que o casal morava. Após uma discussão, a autora do crime pegou uma faca e golpeou o parceiro na região do tórax, resultando em uma hemorragia interna.

Yuri ainda foi levado ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, mas morreu antes de chegar ao local.