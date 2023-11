IV Jornada de Biomedicina fechou com chave de ouro nesta sexta-feira (10)

A IV Jornada de Biomedicina terminou nesta sexta-feira (10), sendo mais um evento de grande sucesso realizado pela UNIVERSO, no campus de Niterói. O evento contou com palestrantes renomados de diferentes eixos dentro da área da Biomedicina, inclusive com pessoas de fora da casa. As palestras foram gratuitas e abertas para o público, de forma geral.

Erika Cathermol, de 27 anos, uma das grandes responsáveis pela jornada, falou um pouco sobre o feedback dos participantes após as palestras.

"A jornada superou muito nossas expectativas, até mesmo devido as dificuldades em realizar um evento dessa magnitude a um custo tão baixo, não gastamos nada com as palestras, e mesmo assim conseguimos alcançar várias pessoas de fora da faculdade. Recebemos muitos feedbacks positivos através de mensagens no Instagram assim como pessoalmente no decorrer das reuniões. Inclusive, alunos de outras universidades me chamaram no privado para perguntar como que ocorria o processo de transferência para UNIVERSO, o que demonstra que realmente conseguimos alcançar e impactar diferentes pessoas." , declarou Erika.

Em relação ao público, mais que 200 pessoas se inscreveram para participar da IV Jornada de Biomedicina, ao longo dos três dias.



A palestrante Raquel chaves, de 33 anos, também falou um pouco sobre como foi participar dessa edição.

Palestrante Raquel Chaves, de 33 anos | Foto: Divulgação

" Eu faço parte do conselho biomédico, e tive a oportunidade de compartilhar conhecimentos acerca de como funciona a atuação dele, assim como sobre a formação do profissional para que ele venha ser reconhecido pela sua qualidade no mercado. A humanidade, a humildade e honestidade são princípios fundamentais para a construção de um grande profissional nas diferentes esferas da Biomedicina. Durante a palestra, os alunos tiveram uma interação incrível comigo, e após ela, continuam a me mandar mensagens para pedir dicas ou mais informações sobre como funciona o conselho, recebi feedbacks sensacionais acerca da palestra. ", contou Raquel.

O evento também contou com palestras interativas, sendo feitos procedimentos estéticos ao vivo, no auditório do Bloco A. Rayane Silva, palestrante na quinta-feira (09) e proprietária da clinica I Love Hof, realizou uma palestra demonstrativa com preenchimento labial no auditório. A doutora levou uma paciente modelo assim como realizou o procedimento em uma aluna da universidade, tendo sido uma das palestras mais aguardadas pelos participantes. Ele chegou a ser transmitido ao vivo pelo Instagram da Liga Acadêmica.

Sorteios de procedimentos e produtos também foram realizados ao longo do evento | Foto: Divulgação

"Com poucos recursos disponíveis conseguimos fazer um verdadeiro sucesso", finalizou a responsável pela organização, Erika Cathermol.