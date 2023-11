"IV Jornada de Biomedicina" começa na Universo, em Niterói

A 'IV Jornada de Biomedicina' começou, nesta quarta-feira (08), na Universidade Salgado de Oliveira (universo), no campus do Centro de Niterói. O evento é aberto a sociedade, de forma geral, e ocorrerá até sexta-feira (10), a partir das 18h40. As palestras já iniciaram e para participar das próximas, basta realizar a inscrição no site da Universo.

O gestor do curso de Biomedicina e organizador do evento, Michel do Nascimento Miranda, de 45 anos, falou um pouco sobre os assuntos que serão trabalhados ao longo das palestras.



Gestor do curso de Biomedicina e organizador do evento, Michel do Nascimento Miranda, de 45 anos | Foto: Divulgação

" O evento terá palestras bem diversificadas, e algumas, até mesmo interativas, com especialistas de cada área realizando procedimentos estéticos ao vivo. Além disso, também terão conversas de pesquisa cientifica, genetica forense, toxicologia, análises clinicas e esteticas. Então, para aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre a área da Biomedicina, esse com certeza será um evento especial", declarou.

Erica Cathermol, de 27 anos, aluna do curso de Biomedicina e uma das responsáveis pelo evento, também falou um pouco sobre outras iniciativas que acontecerão.



"Além do conhecimento que será adquirido durante as palestras, também realizaremos sorteios de procedimentos estéticos, bolsas de 100% em cursos de injetáveis presenciais e vouchers de desconto. Para concorrer basta estar presente no auditório", declarou a aluna.



O encontro busca criar uma ampla discussão acerca da relevância da profissão no cenário atual, desde o desenvolvimento de pesquisas científicas até as diferentes habilitações que o profissional pode seguir.



Maria Paula Vigna, de 27 anos, graduada em Biologia, realizou uma palestra acerca da pesquisa cientifica e sua importancia para o desenvolvimento de tratamentos nesta quarta-feira.



Maria Paula Vigna, de 27 anos, palestrante nesta quarta-feira (08) | Foto: Divulgação

Ao longo do discurso, ela falou um pouco sobre como a ciência é fundamental para o estudo e, consequentemente, desenvolvimento de novos tipos de tratamentos. Sendo, as pesquisas cientificas um importante agente para aprimorar a esfera da Biomedicina.

Serviço

Para se inscrever basta acessar o site da UNIVERSO, link https://universo.edu.br/

Mais informações podem ser encontradas nos perfis do Instagram, @lae.universo e @biomedicina.universonit. Para a realização do evento, foram estabelecidas algumas parcerias, entre elas Clinic Cursos, I love HOF, Doce Brigaderia da Lú e Confeitaria Original por Thais Azevedo