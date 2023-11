Ovacionada pela comunidade, Valesca Popozuda recebe a faixa de musa da Porto da Pedra para o Carnaval 2024

Com quadra lotada e comunidade em êxtase, Valesca Popozuda foi apresentada oficialmente como musa da Porto da Pedra para o carnaval 2024. A funkeira, que estava afastada do carnaval há mais de 10 anos, recebeu a faixa da atual rainha de bateria, Tati Minerato, e aproveitou o momento para declarar, mais uma vez, todo o seu amor à vermelha e branca.

“Estou há muito tempo longe mas, esse ano eu fui assistir ao desfile de sábado, só pra ver vocês passarem e eu vi que eu precisava voltar pra vocês. Quando eu vi a Porto da Pedra passar, meu coração acelerou, eu me emocionei e não poderia estar em outra escola”, declarou a artista, que percebeu que a recíproca é verdadeira ao ser ovacionada pela comunidade e pelos segmentos.

O ensaio, que tradicionalmente acontece às quintas-feiras, teve um brilho ainda mais especial com a presença das musas Isadora Marinho, Paolla Nascimento e Giovana Cordeiro.

Valesca já foi rainha de bateria da Porto da Pedra, em 2012 | Foto: Divulgação

Ação social e ensaio neste sábado

Neste sábado, a escola promoverá uma ação social de conscientização para o câncer de mama e de próstata com palestras e encaminhamento para exames. A atividade acontece em parceria com o Instituto Abraço do Tigre, que também realiza ações de orientação para documentos, corte de cabelo, manicure, tranças, entre outras ações vinculadas aos cursos de capacitação que são oferecidos pela instituição.

A partir das 19h, a escola se organiza para realizar mais um ensaio de rua visando a preparação para o desfile de 2024. O treino tem início às 20h em frente à prefeitura de São Gonçalo.

O Tigre de São Gonçalo abrirá os desfiles do Grupo Especial com o enredo “Lunário Perpétuo: a profética do saber popular”, projeto de Mauro Quintaes com pesquisa de Diego Araújo.