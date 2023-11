Britto Jr conta que Ana Hickmann era tratada como ‘produto’ por Alexandre Correa

O ex-apresentador do Hoje em Dia, Britto Jr e colega de Ana Hickmann, publicou um vídeo em seu canal no youtube, comentando sobre a polêmica envolvendo sua ex-colega de trabalho e o marido, Alexandre Correa. A apresentadora foi evidenciada nas redes sociais desde o último sábado (13), após denúncias de agressões contra o marido. No vídeo em questão, o jornalista conta que a apresentadora era o ''produto'' do companheiro.

‘’O Ale nunca teve papas na língua, mas fazia bem o seu papel. E ele dizia para quem quisesse ouvir que a Ana Hickmann era o seu produto, ela era tratada como um produto, ela tinha que estar sempre em forma, sempre bonita, não podia fugir do peso, tinha que cuidar do seu visual porque a Ana era uma mina de ouro. E ele a defendia com unhas e dentes.’’, falou em um trecho. Assista:





“O machismo não perdoou nem uma mulher de dois metros de altura”, escreveu também o jornalista, fazendo referência a altura da ex-modelo.



Um internauta respondeu o post de Britto questionando sobre a frequência das agressões: “Não deve ter sido a primeira vez, né? E eles estão tendo alguns problemas financeiros que deve ter sido o impulso para chegar a esse ponto. Tomara que ela [Ana] desapegue, desde de nova não deve imaginar como será a vida sem ele [Alexandre]”.

Ao comentário, Britto Jr respondeu o seguidor afirmando que torce por uma reconciliação do casal, já que são pais de uma criança: “Sim, pelo que sai na mídia, é um momento ruim, de crise familiar. No entanto, não devemos torcer pelo mal de ninguém. Desejo com todo o meu coração, que eles se entendam em nome da família que já tem um filho”.

“Ele é o cão de guarda dela. A protege de tudo e de todos. Mas, sim, é um sujeito sem papas na língua. Daí a ser violento com sua mina de ouro, eu não sei e nem quero saber”, escreveu o jornalista.