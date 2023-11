Vestibular Cederj 2024.1 tem inscrições prorrogadas

Quem deseja ingressar no ensino superior, ganhou mais uma oportunidade de participar do Vestibular Cederj. As inscrições foram prorrogadas até o dia 19 de novembro pela página www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-1/ . Para esta edição, o concurso conta com duas novidades: a instalação de um Polo Cederj em Búzios, com os cursos de Turismo e Pedagogia, e a licenciatura em Turismo nas unidades de Rio Bonito e Teresópolis.

São mais de sete mil vagas distribuídas em 17 cursos, todos em nível de graduação, na modalidade de educação a distância e em regime semipresencial, nos polos regionais do Cederj, administrados pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A taxa é no valor de R$ 89,90 e pode ser paga até 20 de novembro. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os aprovados no Vestibular Cederj serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Cursos e polos

Os cursos ofertados neste vestibular são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia Meteorológica, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

O estado do Rio conta com 43 Polos Cederj, onde os alunos realizam atividades presenciais como aulas no laboratório, avaliações e tutoria. Neste vestibular, o Polo Cederj de Búzios, localizado na Av. José Bento Ribeiro Dantas, Alto da Marina, está com a oferta da licenciatura em Turismo pela UniRio e Pedagogia pela Uenf. Já a Unirio passou a oferecer o curso de Turismo nos polos Rio Bonito e Teresópolis com 40 vagas em cada unidade.

Sobre o cederj

O Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) é gerido pela Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. São mais de 40 mil alunos em 18 cursos de graduação a distância. O Consórcio está presente em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Búzios, Cabo Frio, Cantagalo, Cardoso Moreira, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira e Miracema.

O Cederj também tem polos em Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Campo Grande e Rocinha), Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

Serviço:

Vestibular Cederj 2024.1 tem inscrições prorrogadas até o dia 19 de novembro

Período da prorrogação: 13/11 a 19/11

Link para inscrição: www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-1/

Banca organizadora: Coseac/UFF