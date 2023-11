‘Piranhas para Jesus’: evento gospel repercute por nome controverso

“Piranhas para Jesus”? Parece que o nome não pegou bem entre os fiéis! No último sábado (11), a prefeitura de uma cidade no Sertão de Alagoas, chamada ‘Piranhas’, divulgou um evento que acontecerá no município no dia 30 de novembro, em comemoração ao Dia do Evangélico. No entanto, um ‘detalhe’ gerou uma grande polêmica entre os internautas: o nome do evento.

Em uma publicação feita pelo prefeito da cidade de Piranhas, Tiago Freitas, em conjunto com a conta da prefeitura no Instagram, ele anunciou que a edição do “Piranhas para Jesus” de 2023 contará com shows da cantora Gabriela Rocha e da banda Presença e Glória.

Leia mais:



Priscilla bate meta do Teleton mas apresentação gera polêmica; entenda

Lexa desabafa nas redes sociais após ser criticada por expor novo relacionamento

“Preparados para uma noite especial de adoração? Junte-se a nós na 2ª edição do evento evangélico "Piranhas para Jesus", que acontecerá no dia 30 de novembro, a partir das 18h, no Pátio do Forrogaço. Emocione-se com os shows poderosos da incrível da @gabrielarocha77 e a unção transformadora da banda @presencaegloria.”, escreveu o prefeito na legenda. Ele ainda descreveu a festa como “Uma noite para renovar a fé e mergulhar no amor divino!”, disse.

Nos comentários, o nome do evento dividiu opiniões: houve quem o achasse cômico, mas também houve internautas que se ofenderam com a escolha.

"Por favor, alguém me diz que eu não fui a única que achou o nome engraçado", comentou uma internauta. “Eu vim aqui nos comentários só pra conferir se realmente eu estava lendo certo. O pessoal do marketing jogou duro”, disse outra.

Apesar das piadas, houve também quem se revoltasse com a situação, e gerou incômodo, principalmente, nos cristãos. "Deveriam ter vergonha. Mais respeito!! Ficou ridículo o nome do evento. Aff, sem noção nenhuma", disparou uma internauta.

"Lendo os comentários vejo como a humanidade está cada vez mais doente. O nome do evento se refere a uma cidade, a um povo. Piranhas merece respeito. O povo piranhense merece respeito. A CIDADE de PIRANHAS é do Senhor Jesus SIM! @gabrielarocha77 , não se deixe intimidar por esses comentários maldosos. Honre o nome ao qual você adora e venha fazer a diferença nesse lugar. Isso é uma batalha espiritual. Nós vamos continuar combatendo o bom combate e guardando a fé!", escreveu outra.

A prefeitura de Piranhas ainda não se pronunciou sobre a repercussão do caso.