Priscilla bate meta do Teleton mas apresentação gera polêmica; entenda

Com o nome em destaque nas notícias de celebridades há uma semana, Priscilla, ex Priscilla Alcântara continua repercutindo nas redes. Nesse sábado, sua apresentação no Teleton, do SBT, deu o que falar.

Um vídeo do momento repercutiu na web e internautas reagiram: "A música é tão ruim quanto a performance, brega e a mudança grotesca causa impacto", disse uma no Instagram. "Tô com vergonha por ela! Eita música ruim", confessou outra.

Sua trajetória artística começou na infância, ao ser apresentadora do programa Bom Dia e Cia, do SBT. Já adulta, seguiu a carreira de cantora gospel, até que agora, decidiu mudar totalmente estilo musical, incluindo o visual.

Entre as aparições de maior destaque na TV aberta, Priscilla Alcantara, aos 27 anos, foi vencedora da primeira edição do reality musical The Masked Singer Brasil, exibido na Globo e apresentado pela cantora Ivete Sangalo. Ela passou pela atração com a fantasia de Unicórnio.

Irreconhecível

Para a "virada de chave" na carreira, Priscilla, que abandonou o sobrenome Alcântara, também mudou completamente o visual. A cantora, que tinha o cabelo mais longo e castanho, cortou as madeixas e coloriu os fios com um vermelho bem vivo, além de descolorir a sobrancelhas. A mudança repercutiu em páginas que falam sobre celebridades no Instagram.

Teleton e a meta superada

O Teleton 2023 não somente atingiu a meta de R$ 35 milhões, mas também superou o recorde de arrecadação nos 26 anos da maratona de solidariedade no SBT em favor da AACD.

Passaram pelos dois dias de campanha dezenas de artistas, dentre eles: Ana Castela, Maisa Silva, Priscilla, João Guilherme, Aline Barros, Fábio Júnior, Ratinho, Gustavo Mioto, Lexa, Zé Felipe e Zezé Di Camargo. Entre os influenciadores, participaram: Gkay, Tirullipa, Blogueirinha, Lucas Guimarães e Viih Tube.