Lexa desabafa nas redes sociais após ser criticada por expor novo relacionamento

A cantora Lexa, de 28 anos, foi às redes sociais na última sexta-feira (10), para se pronunciar sobre os ataques que tem recebido desde que anunciou o relacionamento com o ator Ricardo Vianna, de 31 anos. Em um vídeo compartilhado em seu Instagram, Lexa mostrou-se abalada com os comentários, e disse que não merece receber tanto ódio em seus comentários.

Desde que anunciou o fim de seu casamento com o cantor MC Guimê, muitos boatos acerca da fidelidade da cantora surgiram nas redes sociais. Assim, ao assumir publicamente o namoro com Ricardo, internautas começaram a insinuar que Lexa estaria tentando fazer uma “cortina de fumaça” para “desvincular sua imagem" dos boatos de traição, que teria acontecido com seu ex-dançarino, Gabriel Felinto.

Leia mais

São Gonçalo prorroga prazo para Lei Paulo Gustavo

Ciep desativado em São Gonçalo pode virar centro cultural





No vídeo, a cantora começa justificando o porquê do desabafo: "Hoje eu estou aqui para falar sobre mim. Sobre os meus sentimentos, sobre a minha vida. Por muitos anos, eu sonhei com uma família de margarina. Eu fui condicionada a perdoar, a estar tudo bem. Só eu sei o que eu vivi", disse.

"Só eu sei o que eu aguentei. O que vocês viram foi só a ponta do iceberg. Mas como eu sempre quis que desse certo, eu sempre tentei dar um jeito de estar tudo certo", contou Lexa, com os olhos marejados e a voz embargada.

Ela revelou também o que a fez demorar tanto tempo para conseguir sair de seu antigo relacionamento, que entre algumas idas e vindas, durou 8 anos. "Quando a gente identifica... e sendo muito sincera, demorei muito tempo para identificar minha dependência emocional. Não foi fácil, porque eu estava passando por cima de tudo. Eu estava disposta a qualquer coisa para dar certo", relembrou a cantora. "Graças à Deus, hoje eu enxergo isso!"

Por fim, Lexa disse que está vivendo um momento feliz em sua vida e que espera que as pessoas parem de a atacar por não estar chorando em suas redes sociais. "Aí, eu vejo um monte de pessoas perguntando 'por que você tá postando isso, tá postando feliz?'. Porque agora eu estou feliz! Porque eu quero postar, porque eu sinto isso. São as minhas redes sociais, é o meu espaço. É o meu lugar. E eu me sinto bem. Eu quero que todo mundo seja feliz, todos os lados, juro. Eu só não posso continuar sendo atacada por não estar chorando aqui", finalizou.