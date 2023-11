Enel inaugura nova loja de atendimento em São Gonçalo

A loja da Enel Distribuição Rio em São Gonçalo está em novo endereço: Av. Pres. Kennedy, 311 (2º Piso), no Centro. Com design exclusivo, o novo espaço leva em consideração questões relacionadas a tecnologia, acessibilidade e diversidade. A unidade foi planejada para privilegiar a agilidade no atendimento e a experiência do cliente.

Leia mais:

➢ Candidata ao Enem perde documentos e consegue fazer a prova graças a R.O

➢ Niterói 450 anos: Confira a programação da festa

Nesta unidade, o cliente encontra todos os serviços da Enel Rio desde negociação de dívidas com condições especiais, pedido de religação, cadastro baixa renda até esclarecimento de dúvidas sobre a fatura.



No novo espaço, funcionará também o centro de controle das lojas da Enel Rio, área destinada à gestão de indicadores a fim de garantir a melhor experiência ao cliente.

Canais digitais

Além da loja, os clientes de São Gonçalo podem contar com o conforto do atendimento disponível nos canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120). O ingresso de solicitações de serviços em um dos canais digitais dispensa a necessidade de deslocamento até a loja.

Loja da Enel em São Gonçalo em novo endereço

Novo endereço: Av. Pres. Kennedy, 311, 2º Piso, Centro



Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h