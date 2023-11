Família e amigos dão último adeus a Seu Antônio em Niterói

O corpo de Antônio de Azevedo Alves, conhecido como Seu Antônio, foi sepultado neste domingo (12), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oceânica.

A cerimônia reuniu amigos, familiares e grandes personalidades do município, sendo a última homenagem ao empresário que deixou um legado na culinária local.

Seu Antônio, dono do importante e conhecido restaurante que leva o seu nome no bairro do Cafubá, morreu aos 82 anos neste sábado (11).

O empresário será lembrado eternamente com carinho, por seu sorriso acolhedor e simpatia com os clientes. A família preferiu não comentar a causa da morte de Seu Antônio.



A prefeitura de Niterói, junto aos moradores da região, buscam uma forma de homenagear o empresário. O objetivo é eternizar sua imagem para o resto da história, sempre trazendo a memória sua contribuição para o município.



Uma das ideias em debate é renomear o bairro onde está localizado o estabelecimento, no Cafubá, para "Bairro Seu Antônio de Cafubá", perpetuando seu nome e legado na comunidade.