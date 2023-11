São Gonçalo promove dia especial voltado à saúde

O Espaço Saúde Não Pode Esperar – uma parceria da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo com o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, vai realizar um dia de atividades em comemoração ao Dia Mundial da Diabetes e em alusão à Campanha Novembro Azul, a partir das 10h, na próxima terça-feira (14).

O evento também terá parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e dos programas de Controle da Hipertensão e Diabetes (Hiperdia) e da Saúde do Homem.

Para a ação são esperados cerca de 300 idosos que participam dos programas da Secretaria de Esporte e Lazer, além do público em geral.

A programação conta com teste rápido de PSA (exame de sangue feito através de um furo no dedo que pode detectar alteração na próstata), sífilis, HIV e hepatites B e C; aferição de pressão arterial e glicemia; auriculoterapia e vacinação de contra a gripe, coronavírus, tríplice viral e meningocócica C no Espaço Saúde Não Pode Esperar.

Em uma sala haverá palestra sobre o câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce. “Os homens que tiverem alguma alteração no exame rápido de PSA serão encaminhados e agendados para a consulta com o urologista na rede municipal de saúde para realizar os exames mais específicos e ter a atenção médica”, disse Aline Serra, responsável pelo Espaço Saúde Não Pode Esperar e coordenadora do Núcleo de Atenção Permanente em Saúde (Neps).

Em um espaço do shopping serão oferecidos serviços de barbeiro, trança afro, manicure e maquiagem. E no palco da praça de alimentação terá um super aulão de aeróbica para incentivar a prática de esportes e corpo em movimento.

"As pessoas que tiverem com a glicose muito alta também serão encaminhadas para consultas médicas e orientadas sobre a importância do exercício físico para a diminuição dos índices”, finalizou Aline.

O Espaço Saúde Não Pode Esperar fica nas lojas 243 e 244 do Shopping São Gonçalo (2º andar, ao lado da Magalu) e funciona das 10h às 17h. O local oferece vários serviços e orientações sobre saúde, de segunda a sexta, sem necessidade de agendamento. No entanto, os interessados devem chegar à unidade até 16h.