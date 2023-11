Banhistas são resgatados por bombeiros em Itacoatiara

O Corpo de Bombeiros resgatou cinco banhistas que se afogaram na praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, ontem (11).

Apesar do mar revolto e com grandes ondas, que dificultou o acesso do helicóptero, o salvamento foi concluído após a ajuda dos bombeiros do 4º GMar (Itaipu).

A praia ficou lotada de banhistas durante a manhã e tarde devido ao forte calor. Mesmo com bandeiras vermelhas em toda a orla, milhares de pessoas decidiram se arriscar no mar de Itacoatiara.

Os banhistas resgatados foram atendidos na areia e não precisaram de encaminhamento ao hospital.

Neste domingo, o tempo permanecerá estável, sem previsão de chuva, com máxima de 40°C, segundo o Climatempo.