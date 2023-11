Valesca Popozuda é questionada na web se fez cirurgia plástica e rebate: 'É só make'

Valesca Popozuda apresentou a categoria Funk do Ano na terça-feira (7) no Prêmio Multishow, e não pegou leve no look. Com um vestido da grife francesa Jean-Paul Gaultier, que simula um corpo nu, a funkeira arrancou elogios da web pela escolha da roupa, mas logo as críticas dos internautas começaram.

Alguns comentários na internet questionaram se a cantora fez algum novo procedimento cirúrgico no rosto. “Valesca Popozuda debuta novo rosto (oq houve com nossa mãe?)”, um deles escreveu. Um outro internauta comentou: "A diva fez plásticas novas, olha só".

Leia também:



➢ Campanha de Antonio Fagundes para o Novembro Azul viraliza na web

➢ Rico Melquíades é diagnosticado com hérnia de disco após ser internado às pressas no hospital





A artista não perdeu tempo e já negou as acusações de ter feito alguma cirurgia plástica no rosto. “Fiz não, só a boca e a harmonização mesmo, não mexi mais é a make”.



No mesmo dia, Valesca usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre pressão estética, e expressou sua solidariedade a Luana Andrade, influencer que morreu enquanto fazia uma cirurgia de harmonização no joelho. A cantora contou uma situação desagradável que passou há 8 anos atrás.