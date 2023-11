Porto da Pedra terá ensaio com Valesca Popozuda nesta quinta (09)

A funkeira Valesca Popozuda virá para São Gonçalo nesta quinta-feira (09). A cantora participa de um ensaio especial da Unidos do Porto da Pedra, que acontece a partir das 20h na quadra da escola de samba, que fica no bairro homônimo.

Além da participação da musa, que retorna à escola depois de uma década, o evento contará também com o lançamento da campanha Natal Sem Fome, que recolhe quilos de alimento não perecível. O material arrecadado será doado a famílias carentes na região, segundo a agremiação.

Leia também:

➢ Confira a programação do Cinema Público de Maricá para o fim de semana

➢ Artista niteroiense realiza exposição de caricaturas em Itaboraí

Sobre o retorno, Popozuda se disse entusiasmada. "É uma escola que marcou a minha história no samba e poder retornar ao carnaval carioca, ao lado deles, é de uma enorme satisfação. Eu já sinto esse clima de carnaval e não vejo a hora de poder pisar na avenida novamente”, afirmou.

Ela participará do desfile na Sapucaí em 2024. A escola volta aos desfiles do Grupo Especial com o enredo "Lunário Perpétuo: a Profética do Saber Popular”, do carnavlesco Mauro Quintaes.

O ensaio, aberto ao público, tem entrada gratuita e arrecadação de 1 kg de alimento por pessoa. Marcado para as 20h, a previsão é que a apresentação aconteça até Às 23h. A quadra da escola fica na Travessa João Silva, nº 84, no Porto da Pedra, em São Gonçalo.