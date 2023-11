Prefeitura cria esquema especial de trânsito para a comemoração do título do Fluminense

Neste domingo (12), o Desfile dos Campeões do Fluminense acontece no Rio de Janeiro após o clube vencer a Libertadores. A Prefeitura da capital montou um esquema de trânsito especial para funcionar no dia da comemoração, a partir da manhã de domingo.

Às 5:00h, a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos serão fechadas, juntamente com seus acessos, e a reabertura está prevista para ser feita às 13:00.

O Desfile dos Campeões vai contar com um show, bateria de torcidas e com os jogadores, que vão exibir a taça do campeonato. A festa vai começar na Rua Primeiro de Março, seguirá para a Avenida Presidente Antônio Carlos até a esquina da Rua Araújo Porto Alegre. O evento deve durar até as 12:00h.

A ação vai contar com 125 agentes de trânsito e haverá monitoramento da região da comemoração por meio de câmeras.