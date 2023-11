Botafogo recebe multa de R$ 38 mil por partida com apagões contra o Athletico-PR

O Botafogo foi punido pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva), nesta quinta-feira (09), devido a falta de luz na partida contra o Atheletico-PR, no dia 21 de outubro, em R$ 38 mil. Contudo, o clube não recebeu penas de perda de campo ou sanções de torcedores nas arquibancadas.

O valor da multa corresponde a 10% da renda líquida do jogo, que foi de pouco mais de R$ 380 mil.



No Estádio Nilton Santos ocorreram cinco quedas de luz, sendo quatro no primeiro tempo e uma no segundo. O VAR também ficou fora do ar. A partida chegou a ser interrompida por 30 minutos, enquanto a equipe técnica tentava arrumar uma solução para o problema. Não tendo sucesso, o jogo foi adiado para o dia seguinte, no domingo (22) às 15h, porém foi recomeçada sem público.

O advogado André Alves, que representou o clube na tentativa de defesa, mostrou laudos de pagamentos de luz e reformas na estrutura do Estádio Nilton Santos.



O Botafogo ainda comprou dois novos geradores na semana seguinte, para reforça a área de energia. A equipe vai a campo nesta quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Grêmio, em São Januário.