Wanessa Camargo pretende processar a madrasta após descoberta de perfil falso

Nesta semana, a família do cantor Zezé di Camargo passou por um conflito público, protagonizado por Graciele Lacerda, a noiva de Zezé, Wanessa Camargo, filha do cantor, e Amabylle Eiroa, nora do artista.

Foi descoberto que Graciele tem um perfil ‘fake’ no Instagram, e a mulher usava a página para atacar a própria enteada, a nora de Zezé, e a ex-mulher do cantor, Zilu Godoi. Wanessa e a cunhada pretendem processar Graciele após reunirem provas que a mulher é a pessoa por trás do perfil falso.

Graciele supostamente é “prisciladantas568”, um perfil no Instagram que ela usava para criticar membros da família do sertanejo. Mas, como amor próprio é tudo, a mulher também utilizava o perfil para elogiar a si mesma. Em algumas postagens, ela comenta em suas próprias fotos elogiando sua aparência e seu corpo.

Já para a família do cantor, ela guardava os insultos. Graciele comentou, sobre a ex de Zezé, que ela estava “sapateando” e que dançava “igual qualquer outra pessoa da idade dela”. Sobre Camila Camargo, ela escreveu que a roupa que a menina estava usando eram “nada a ver” e não combinavam com nada.

Graciele ainda insinuou que Wanessa Camargo já estava conversando com Dado Dolabella, seu atual companheiro, antes de se separar do ex-marido, Marcus Buaiz.