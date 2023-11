Ivone Rosa lança primeiro livro 'O primeiro prazer' neste sábado, em SG

A escritora e poeta Ivone Rosa lança, neste sábado (11), 'O primeiro prazer', sua primeira obra literária. O livro traz um conjunto de crônicas, casos e alguns relatos, que vão do cômico ao reflexivo, e conta até com algumas histórias que já aconteceram com Ivone.

A cerimônia de lançamento vai acontecer no café Empório Vírgula, em São Gonçalo, às 18h. A entrada é gratuita, e a obra será vendida por R$ 45. O livro é publicado pela Apologia Brasil, editora gonçalense focada em publicar livros de autores regionais.

O primeiro prazer é o primeiro lançamento solo de Ivone | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Apesar de 'O primeiro prazer' ser a primeira obra publicada unicamente por Ivone, essa não é a primeira contribuição literária da autora. “Tenho participações em várias antologias: poemas, crônicas e contos também. Fui selecionada no Concurso Prêmio Rio de Contos 3ª edição e a Antologia de Contos do Selo Off FLIP /2023”, contou a mulher. Segundo Ivone, ela espera que o evento possa reunir bons amigos e amantes da boa literatura.

'O primeiro prazer' tem 126 páginas, e o prefácio é escrito pela jornalista e escritora Tânia Ribeiro Roxo.

Serviço

Lançamento O primeiro prazer (Apologia Brasil, 2023)

Local: Empório Vírgula - Rua Carlos Gianelli, 235, centro de São Gonçalo.

Horas: 18h

Entrada franca