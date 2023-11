Colubandê terá mudanças no trânsito

Na próxima semana, será iniciada a sinalização com as pinturas, instalação de placas e semáforos. Logo após, o desvio no trânsito será efetivado - Foto: Divulgação/ Julio Diniz

O asfalto começou a cair na Travessa Malafaia que, em breve, receberá o fluxo do trânsito desviado das avenidas Jornalista Roberto Marinho e José Mendonça de Campos, na altura do Posto Halley, no Colubandê. Uma simulação foi feita em março deste ano, pelas equipes da Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo. O objetivo é solucionar o desordenamento que acontece no cruzamento da via, podendo ocasionar acidentes.

Na próxima semana, será iniciada a sinalização com as pinturas, instalação de placas e semáforos. Logo após, o desvio no trânsito será efetivado.



Segundo o secretário de Transportes, Fabio Lemos, a simulação feita no local deu certo no primeiro teste.

"O trânsito fluiu mais livremente e de forma ordenada. É só questão de tempo para as pessoas acostumarem. Aquela confusão de carros atravessando o cruzamento de forma desordenada não existirá mais”, explica.



Como ficará o trânsito - O motorista que vier na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no sentido Alcântara, poderá seguir em frente ou virar para qualquer um dos lados. Quem vier na mesma via, sentido bairro do Rocha, deverá virar à direita na Avenida José Mendonça de Campos e acessar a Travessa Malafaia.



Quem vier da Avenida José Mendonça de Campos, sentido Mutondo, não poderá virar para a Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Rocha, que passará a ser sentido único da altura do número 198 até o Posto Halley. O motorista deve seguir em frente e acessar a via pela Travessa Malafaia. Ou virar à direita, sentido Alcântara.