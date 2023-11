Criminosos fazem arrastão na saída do show do RBD, no Engenhão

Na noite desta quinta-feira (9), o RBD, banda mexicana, fez o primeiro dos três shows que vão acontecer no Rio de Janeiro. Na saída do show, que aconteceu no Estádio Nilton Santos, Engenhão, na Zona Norte do Rio, os fãs sofreram um arrastão quando estavam indo para a Estação Engenho de Dentro, da Supervia. As informações são do G1.

Testemunhas contaram que os arredores do Engenhão estavam sem movimento e sem policiamento, tornando o local um alvo fácil para os criminosos. Segundo uma fã, os policiais presentes viram a situação, mas não agiram. “Eles falaram: ‘A gente também tá assustado’. Não fizeram nada”, contou.

Consegui registrar um pouco de um arrastão pós show do RBD no Engenhão. SOS, eu vi muito mais confusão e roubo q isso! Tô assustado real. 👀 pic.twitter.com/8LxaAezvzt — Malvar (@GabMalvar) November 10, 2023



A Polícia Militar contou que não houve acionamento para roubo no local, mas, após os relatos, vai reforçar o patrulhamento na região.