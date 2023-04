RBD muda data de show no Rio para não coincidir com final da Libertadores

O grupo mexicano RBD alterou a data de sua apresentação no Rio de Janeiro para não coincidir com a final da Taça Libertadores, que será realizada no Maracanã, no dia 11 de novembro.

A apresentação, agora, acontecerá um dia antes da partida de futebol, no dia 10 de novembro e, quem já comprou ingresso para a apresentação, não precisa trocar a entrada.

O show extra no Rio de Janeiro será no dia 9 de novembro, e a venda de ingressos já começou pela internet (www.eventim.com.br) e também na bilheteria do lado oeste do Estádio Nilton Santos Engenhão.

"O cliente que não puder comparecer no dia 10/11 poderá solicitar o reembolso do valor do ingresso (incluindo taxa de serviço) através da Eventim até o dia 27/04/2023", informou a produção do evento.

Os shows de São Paulo não sofrem alterações, com datas extras em 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi e 19 de novembro no Allianz Parque.