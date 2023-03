RBD esgota as quatro recém anunciadas datas extras no Brasil

É oficial! As quatro recém anunciadas datas extras no Brasil do RBD - o grupo mais relevante e importante da música e cultura pop latina contemporânea - já estão esgotadas. Com isso, todos os 8 shows da turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023 no país, que acontecem em novembro, estão esgotados. Um sucesso absoluto, para conseguir atender a demanda sem precedentes por ingressos, foram necessárias novas datas, anunciadas ao longo desses últimos dois meses, para garantir que os fãs conseguissem ter a oportunidade de assistir a seus ídolos bem de perto.

Só no Brasil, a banda irá tocar para mais de 450 mil pessoas e, considerando apenas as datas extras, foram vendidos cerca de 250 mil ingressos. Os shows no país acontecem nos dias 09 e 10 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos Engenhão e em São Paulo nos dias 12 e 13 de novembro, no Estádio do Morumbi, e nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro no Allianz Parque.

A turnê, produzida pela T6H Entertainment e Live Nation, tem quase 50 shows agendados em toda a América e conseguiu vender quase 2 milhões de ingressos em apenas um mês. O fenômeno multigeracional embarca em uma das turnês mais esperadas da história para celebrar um legado de 20 anos de música.

A primeira data da turnê será muito especial para a banda e para os fãs, pois acontecerá no estádio Sun Bowl em El Paso, Texas, localizado perto da fronteira EUA/México. O estádio de 40 mil lugares simboliza o apelo transcultural do RBD e o impacto revolucionário na cultura que uniu muitas nações. O grupo tocará em grandes estádios em Dallas, Houston, Chicago e Los Angeles, além de arenas icônicas como Madison Square Garden em Nova York, Grand Garden Arena em Las Vegas, Viejas Arena em San Diego, entre outras. No México, se apresentarão no emblemático Foro Sol na Cidade do México.