Dentista é presa por atender pacientes com registro vencido

Uma dentista foi presa, na tarde desta quinta-feira (09), por atender pacientes mesmo com seu registro cancelado, em um consultório de alto nível na Rua Gildásio Amado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Além disso, foram apreendidos diversos materiais odontológicos com data de validade vencida.

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), acompanhados de peritos do ICCE e de fiscais do Conselho Regional de Odontologia (CRO), foram encaminhados ao edifício para checar as informações sobre a atuação irregular da profissional.



As equipes foram recebidas, no consultório, por uma mulher, de 27 anos, que estava com registro provisório no CRO cancelado desde julho de 2022. Segundo a Polícia Civil, a dentista alugava o local para atender os pacientes, realizando procedimentos como harmonização facial, próteses e restaurações.

Leia também

➢ Brasil bate recorde de calor pelo quarto mês seguido

➢ Vídeo de 6 minutos captou últimos momentos de Cici Maldonado com vida; veja

Os agentes também encontraram insumos para tratamento de canal, anestésicos e resinas de restauração com o prazo de validade vencido. Um deles estava impróprio desde 2018.



Os fiscais levaram a suspeita à Decon, e apreenderam os materiais vencidos. Ela foi aututuada em flagrante por prática de crime contra as relações de consumo.