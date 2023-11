Brasil bate recorde de calor pelo quarto mês seguido

Ainda faltam mais de 30 dias para a chegada do verão, mas o calor já está entre nós - há alguns meses. O Brasil registrou, em outubro, mais um recorde de temperatura média no último mês de outubro. É o quarto mês consecutivo em que o termômetro ultrapassa a média histórica.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de temperatura no território nacional chegou a 26,4°C no último mês. A média de temperatura para os meses de outubro até então, com base na série histórica, era de 25,2°C.

Em julho, agosto e setembro, os aumentos também foram de mais de 1° C. De acordo com o Inmet, o fenômeno do El Niño, que deixa as águas do Oceano Pacífico Equatorial mais quentes, pode ser o responsável pela onde de calor.

Previsão é de calor pelos próximos dias

Ainda conforme dados do Inmet, os próximos dias, em específico, devem receber uma nova onda de calor. Os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul devem registrara as maiores temperaturas. Apesar disso, o clima não deve ser tão mais leves nos municípios do Rio de Janeiro, de acordo com previsão do portal "Climatempo".

Em São Gonçalo, após uma quinta-feira de sensação térmica intensa, a sexta (10) deve ter mínima de 22° C e máxima de 30° C, com a possibilidade de algumas pancadas de chuva à noite. No sábado e no domingo é que as coisas 'esquentam', com temperaturas acima de 35° C.

O sábado (11) não deve ter chuvas em nenhum momento do dia na cidade. A máxima é de 36° C. Já no domingo (12), a mínima é de 25° C e a máxima de 38° C, com a possibilidade de pancadas leves durante a tarde.