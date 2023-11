Filmagens flagram homem importunando sexualmente uma menina no portão de escola na Zona Oeste

Na manhã de segunda-feira (6), uma menina foi importunada sexualmente por um homem, no portão de uma escola em Curicica, bairro da Zona Oeste do Rio. As filmagens da câmera de segurança do local flagraram o ato.

No vídeo, é possível ver que o homem tenta abraçar e beijar a jovem, que se afasta e tenta sair da situação, enquanto espera o portão da escola ser aberto. A menina, visivelmente desconfortável, tenta se desvencilhar dos avanços do abusador, mas o homem a cerca. As filmagens também flagram momentos em que o homem apalpa o seu órgão genital.

A Secretaria Municipal da Educação do Rio de Janeiro informou que já está em contato com forças da Polícia Civil para identificar o autor do crime. Agentes da 32ª DP (Taquara) informaram que um responsável da menina já foi contatado e será ouvido para dar continuidade à investigação do crime.