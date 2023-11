Mãe de Marília Mendonça detona humorista que fez “piada” com morte da cantora

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, decidiu usar as redes sociais na noite dessa quarta-feira (8), para responder à humorista Giovana Fagundes, após a influenciadora fazer uma “piada” com a morte da cantora.

Através do Instagram, a humorista, que estava prestes a embarcar em um avião de pequeno porte, disse que iria de “Marília Mendonça para São Paulo”, fazendo referência ao acidente que matou a cantora em 2021.

“Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse Storie para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu?”, disse Giovana Fagundes.



A fala da humorista incomodou bastante a mãe da cantora, que fez questão de mostrar sua indignação nas redes sociais.

“Boa noite minhas seguimoras, passando aqui só pra falar uma coisinha pra vocês: parem de dar palco pra gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usar a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família, pra fazer piadinha. Ela é ridícula, eu nunca ouvi essa mulher”, disse Ruth.

“Ela não é a primeira nem a última a fazer. Minha filha morta faz mais sucesso do que ela. Ela quer chamar atenção, e vocês estão dando palco pra isso. Gente, por favor. Quanta gente querendo like, quantas pessoas não fazem sucesso na vida e usam o nome de outras pessoas. Por favor, gente, para com isso. E mais uma coisinha. Uma hora a conta chega. Preocupa não, se ela não tem coração, está nem aí com a dor de ninguém, se não tem empatia. Uma hora pode ser a mãe ou o filho dela, vamos ver se ela vai gostar. E não é só ela não. Tem um monte de humorista bosta fazendo piadinha com o nome da minha filha”, completou a mãe de Marília Mendonça.