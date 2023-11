Governo revoga resolução que limitava voos do aeroporto Santos Dumont

Revogada resolução do CONAC no aeroporto Santos Dumont - Foto: Divulgação/Infraero

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou, nesta quarta-feira (8), que decidiu revogar a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) que limitava a operação no aeroporto Santos Dumont a voos com chegadas e partidas a um raio de 400 quilômetros.

O Governo informou que o aeroporto não terá mais restrição de destino, mas deverá obedecer a um limite de até 6,5 milhões de passageiros por ano. A nova regra passa a valer a partir de janeiro de 2024. A medida deve reduzir o fluxo de passageiros a menos da metade de sua capacidade anual atual, de acordo com dados da Infraero.

"O Ministério continuará trabalhando para o desenvolvimento da aviação civil brasileira, buscando a ampliação das operações regionais e internacionais", comunicou.

Segundo o pasta, a decisão pela revogação se baseou em critérios técnicos com o intuito de fortalecer a aviação brasileira e aconteceu após um debate envolvendo a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Infraero, Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Tribunal de Contas da União (TCU), companhias aéreas, concessionárias e outros estados e municípios.

A decisão será publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta semana.