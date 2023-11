Desaparecido em bar de Itaúna é encontrado, em SG

Robson Madureira, de 47 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (04), após sair de um bar em Itaúna, em São Gonçalo. O gonçalense foi encontrado por um amigo da irmã do desaparecido em Alcântara.

De acordo com Patrícia Leite, de 52 anos, o irmão já está em casa e passa bem. ‘’Ele foi localizado próximo ao Supermarket, com sacolas de compra e na companhia de senhor. Ele está bem’’, explicou Patrícia.

Patrícia não deu detalhes do motivo do desaparecimento. " Ainda não estive com ele, mas o importante é saber que está em segurança", comentou.