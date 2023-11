Corpo encontrado na Praia de Ipanema é de adolescente desaparecido

O corpo de Leonardo Tavares da Silva, 17 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (8), na praia de Ipanema, na altura do posto 8, pelo Corpo de Bombeiros. A mãe do menino foi ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto reconhecer o corpo, no início da noite de quarta-feira.

As buscas por Leonardo se iniciaram no domingo, quando o rapaz desapareceu, e se encerraram após quatro dias.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 10 milhões



Familiares buscam por William Muniz desaparecido em São Gonçalo

Leonardo era de Resende, interior do Rio de Janeiro, e estava em Ipanema em uma excursão escolar. No último final de semana, a água das praias do Rio de Janeiro estava agitada por conta de um ciclone extratropical que trouxe a ressaca para o mar, formando ondas de até 3,5 metros.