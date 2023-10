Família busca por morador de Itaboraí desaparecido há seis dias

Um homem, de 40 anos, desapareceu, nesta quinta-feira (19), em Manilha, na cidade de Itaboraí. O morador, Daniel da Costa Cotta, foi visto pela última vez no Supermarket Manilha.

Daniel, entregador da empresa Mercado Livre, saiu de casa para trabalhar, porém ainda não retornou para seus familiares. Flávia Batista, de 31 anos, companheira do homem, relatou que "Nós dormimos na casa da minha mãe, em Manilha, e ele saiu para trabalhar como sempre ocorria. Daniel havia feito uma rota em Niterói, e no final do expediente acabou ficando no Carrefour onde pegou carona com sua chefe, que o deixou no Supermarket Manilha. Essa é a ultima informação que recebemos sobre seu paradeiro".

Ela ainda relatou que Daniel não tinha muitos amigos, então não costumava sair muito. Na maioria das vezes, ele saia para trabalhar e voltava direto para casa. Além disso, ele não bebia insumos alcoólicos, e nunca havia passado uma noite fora de casa sem avisar a esposa, assim, gerando ainda mais preocupação dos familiares.

"Eu liguei para seus colegas do trabalho, íntimos e familiares para saber se alguém tinha alguma informação sobre para onde ele poderia ter ido, mas ninguém sabia. Tentamos rastrear o chip do seu celular, porém a justiça negou a solicitação, também estamos tentando ir a estabelecimentos para vê imagens de câmeras de segurança, mas a maioria dos proprietários não disponibiliza.", declarou Flávia.

Daniel desapareceu na última quinta-feira (19) | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

O casal já está há 12 anos juntos, inclusive possuem uma filha de apenas 1 ano e 7 meses, como fruto do relacionamento. Os familiares ainda conseguiram rastrear o GPS do celular de Daniel, até o bairro de Quissamã, em Venda das Pedras. Entretanto, não conseguiram imagens para confirmar se realmente era ele que estava com o celular.

Ainda segundo familiares, já foi verificado hospitais e UPAs de São Gonçalo, não sendo localizado. A ocorrência foi registrada no 71°DP ( Itaboraí).

Os familiares pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Daniel da Costa Cotta, sejam comunicadas através dos telefones (21) 97151-6728 (WhatsApp) e (21) 99882-1407.