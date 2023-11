Mãe busca filho em creche e encontra criança trancada em sala escura e infestada de baratas

Na última quarta-feira (08), uma psicopedagoga, de 26 anos, foi buscar o filho na escola, em Paranoá, no Distrito Federal, como de costume. No local, a mãe presenciou uma cena que nenhuma mãe gostaria. Seu filho, que tem apenas 1 ano, estava trancado em uma sala escura e infestada de baratas. A criança chorou por pelo menos meia hora antes de ser encontrada.

Segundo informações do jornal Metrópoles, o pai da criança e estudante de enfermagem, explicou que o filho estava iniciando a segunda semana de adaptação na creche.

A criança havia sido matriculada na instituição para que seu pai pudesse começar o estágio. Após o episódio, a oportunidade de emprego foi perdida. Ele relatou que a mãe da criança foi buscá-la na creche no horário combinado, às 19h. Chegando no local, vizinhos esperavam por ela na porta e avisaram que a criança estava chorando há cerca de meia hora, quando decidiram arrombar a porta. a mulher encontrou o filho trancado numa sala escura cheia de baratas.

Em uma entrevista concedida ao jornal Metrópoles, uma das moradoras da região que escutou o choro da criança, relatou que estranhou o som de choro que ouviu, já que o lugar estava completamente escuro: ‘’ Eu estranhei o barulho de choro e cheguei a comentar com outras pessoas que estavam do lado de fora da creche”, contou.

Apesar de assustadora, não é a primeira vez que a situação acontece. A moradora costuma buscar o filho no futebol às segundas e quartas e relata que sempre que passa perto da instituição, escuta crianças chorando.

Comunicado da creche

Apesar dos relatos, a creche afirmou, em nota a imprensa, que a criança não passou mais de cinco minutos sozinha e que “a direção agiu com prontidão, ordenando imediatamente que os portões fossem arrombados e que a criança fosse amparada, felizmente, sem qualquer ferimento”.

“No episódio em questão, a criança encontrava-se desacompanhada por aproximadamente cinco minutos em um espaço sem que tenha sido notada a sua ausência pelos nossos funcionários. Assim que tivemos conhecimento desse ocorrido, a direção agiu com prontidão, ordenando imediatamente que os portões fossem arrombados e que a criança fosse amparada, felizmente, sem qualquer ferimento”, disse a instituição. O comunicado foi de encontro aos relatos ouvidos.

“Contudo, lamentavelmente, o pai da criança, mesmo após a resolução pacífica desse incidente, invadiu as dependências da escola de forma agressiva, provocando danos materiais e proferindo ameaças à integridade física de nossos funcionários e familiares. Ressaltamos que estas ameaças já foram formalmente denunciadas às autoridades competentes, e a apuração dos fatos está sob segredo de justiça, devido à sensibilidade do caso, especialmente por envolver menor de idade”, diz a creche, em nota

Ainda ao Metrópoles, o pai contou que a mãe da criança está psicologicamente abalada, assim como o filho, que já apresentou os efeitos da situação traumática no comportamento. “Meu filho é alegre, sorridente… Agora ele está choroso, acuado e agressivo”, contou o pai.

Ele e a família vão acionar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e entrar com um ação judicial contra a creche por falso testemunho e pelo ocorrido. O homem afirma que já reuniu mais de 10 testemunhas e marcou encontro com um defensor público.