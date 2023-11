Felino em risco de extinção é visto em Niterói

Uma espécie de felino sob risco de extinção na Mata Atlântica do Rio foi flagrada pela primeira vez em Niterói. O gato-maracajá 'deu as caras' em uma área de mata do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET). Outras duas espécies nunca antes vistas no município também foram registradas na região.

O felino foi avistado durante a madrugada por uma das câmeras do Onças Urbanas, projeto realizado em parceria entre o BioParque do Rio e a UFRJ. O predador de médio porte é 'parente' das onças e jaguatiricas, mas costuma ser um pouco menor e, nos últimos anos, tem aparecido com frequência cada vez menor na fauna brasileira.

Nos últimos dias, outros dois animais nunca antes vistos no município da Região Metropolitana também foram registrados: a ave seriema e o tatu-de-rabo-mole. Ambos apareceram também na mata da Serra da Tiririca. A ave costuma ser encontrada no Cerrado brasileiro, enquanto o segundo também tem tido aparições raras ao longo dos últimos anos.