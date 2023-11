Familiares pedem informações sobre homem desaparecido na Trindade, em SG

Robson vestia uma bermuda tactel manchada lilás com branco e cinza e uma blusa preta de malha no dia do desaparecimento - Foto: Arquivo pessoal

Robson vestia uma bermuda tactel manchada lilás com branco e cinza e uma blusa preta de malha no dia do desaparecimento - Foto: Arquivo pessoal

Familiares de Robson Madureira Leite, de 47 anos, buscam por informações a respeito do paradeiro do homem, desaparecido desde o último sábado (04), em Itaúna, em São Gonçalo. Conforme informações dos familiares, o gonçalense foi visto pela última vez indo em direção a UPA de Nova Cidade.

Segundo informações, Robson teria tido uma pequena discussão com a companheira, com quem residia, na Trindade e logo em seguida, foi à casa da irmã Patrícia Leite, de 52 anos. ‘’Ele estava meio chateado e eles discutiram, mas não teve briga de ofensa, nada. Aí ele foi para minha casa, no sábado de manhã trabalhar com o rapaz que mora lá perto, viu o jogo do Fluminense num barzinho perto da minha casa e depois chamou um amigo para ir num bar em Itaúna’’, contou a irmã.

Ainda segundo a familiar, o amigo de Robson teria recusado o convite e ele foi então ao bar sozinho. ‘’Ele pegou e foi sozinho. Só que uma amiga minha com o marido dela viu ele sentado lá no bar, em Itaúna, tomando uma cerveja com tira gosto. Aí a minha amiga ainda falou que comeu duas batatinhas com ele. A cerveja dele acabou, ele pegou o tira-gosto que era muito pra ele, botou numa quentinha e falou com eles ‘já estou saindo, estou saindo, vou embora’, e foi, desde aí ninguém soube mais.’’, explicou Patricia.



No dia do desaparecimento, conforme a irmã do gonçalense, Robson vestia uma bermuda tactel manchada lilás com branco e cinza e uma blusa preta de malha. Após a saída do bar, a última vez que foi visto, durante a madrugada, o ajudante de obras estava indo em direção a UPA de Nova Cidade. A irmã e a companheira de Robson foram até a unidade de saúde, mas os profissionais informaram que nenhum paciente deu entrada com o nome do desaparecido.

Conforme Patrícia, o irmão estava abatido psicologicamente porque está desempregado, segundo ela, Robson estava vivendo de ‘bicos’ e por isso estava desanimado. ‘’Ele estava muito triste porque estava desempregado. Estava fazendo só uns ‘bicos’, até fez um bico na sexta e no sábado. Estava muito chateado por estar desempregado. Conviver com ele é ótimo. Nos damos muito bem. Estou desesperada.’’, contou agoniada.

Informações sobre o paradeiro de Robson Madureira Leite podem ser reportadas ao número de Patricia Leite, irmã do desaparecido, através do contato (21) 97519-4825