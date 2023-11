Suspeito de matar e queimar o corpo de advogada em Búzios é preso

Na noite desta terça-feira (7), equipe da polícia prendeu Bruno Rodrigues Delatorre, suspeito de matar a advogada Valessa Nascimento Válido da Conceição. Bruno era namorado da vítima e foi preso por feminicídio.

Bruno foi encontrado e preso em Cabo Frio, no bairro de Tamoio, em uma ação conjunta de oficiais da 127ª DP (Armação dos Búzios) e do 25º BPM (Cabo Frio). Investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito já sabia do mandado de prisão em seu nome e estava tentando fugir, por isso não estava em Búzios na ocasião.

O assassinato de Valessa aconteceu no dia 31 de outubro, e a vítima teve o corpo carbonizado dentro da própria casa, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. O corpo da vítima foi encontrado dentro da sua casa na noite do crime, no bairro de Rasa.

Valessa já tinha denunciado Bruno outras duas vezes por violência doméstica, e testemunhas contam que a advogada desejava terminar o relacionamento com o homem por conta do ciúmes excessivo que o rapaz sentia, mas Bruno não queria o fim da relação.



A advogada foi enterrada na terça-feira (7), no cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste do Rio. Valessa morreu com 44 anos.