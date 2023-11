Artista niteroiense realiza exposição de caricaturas em Itaboraí

O artista Dan Souza da Silva, designer gráfico e caricaturista de 52 anos, natural da comunidade Coronel Leôncio, localizada no bairro Engenhoca, em Niterói, irá realizar a sua sétima exposição individual, dessa vez na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), em Itaboraí.

A Semana da Cultura, organizada pela Prefeitura de Itaboraí, realizará a inauguração da exposição 'Caricaturas por Dan', nesta terça-feira (7). A apresentação fica em cartaz até o dia 7 de dezembro, com entrada gratuita.

Exposição 'Caricaturas por Dan', será inaugurada nesta terça-feira (7) | Foto: Divulgação

Leia também



São Gonçalo entrega Troféu Zizinho a personalidades da cultura e do esporte

Pátio Alcântara celebra chegada de Papai Noel no dia 11 de novembro



Há pouco tempo atrás, Dan realizou uma exposição no Teatro Municipal de São Gonçalo, onde suas caricaturas ficaram disponíveis para a visitação do público. Com previsão de duração inicial de um mês, as obras ficaram expostas durante três meses consecutivos. "Até meu amigo de infância, o cantor Buchecha, foi me prestigiar", disse Dan.



Exposição

Foi quando surgiu o convite dos responsáveis pela Casa de Cultura de Itaboraí.

"Eles entraram em contato comigo e me fizeram o convite. Eu falei pra eles que iria aceitar com um único propósito, porque eu faço as caricaturas não como produtos. Dei a ideia de fazer a exposição e a cada escola que vá visitar, ganhará um quadro, para ficar marcado para os alunos, uma lembrança. Eu não vendo produtos, eu faço minha arte como um propósito", declarou o artista.

De acordo com o caricaturista, a CCHAT fechou uma parceria com a Secretaria de Educação e todos os dias terão escolas visitando a exposição. "Porém, eu não poderei estar presente todos os dias, então nesta terça-feira irei aproveitar para me apresentar para a escola presente, onde será feito um vídeo para posterior exibição às demais instituições a visitarem as obras", afirmou.

"Toda exposição que eu faço, eu vou com um único objetivo, que é incentivar todos aqueles que estão indo até o local e muitas vezes não tem essa referência. Eu conto a minha história, conto para as crianças de onde eu vim, que estudei em escola pública igual a eles, que hoje estou expondo meu trabalho em centros culturais. Para mim está sendo maravilhoso, vai ser a minha primeira exposição em Itaboraí, estou muito honrado e na expectativa", garantiu Dan.

Entre os famosos que estarão expostos nas caricaturas feitas por Dan estão nomes como: Cartola, Neymar, Claudinho e Buchecha, Nelson Sargento, Marília Mendonça, Gilberto Gil, Silvio Santos, Jô Soares, Carequinha, Elza Soares, Jorge Aragão, dentre outros.

"Sempre trabalhei com caricaturas, e hoje eu vejo não só como um hobby mas também como um sonho realizado, porque desde criança eu queria ser caricaturista. Eu comecei a desenhar com 5 anos, rabiscava tudo que tinha em casa, até a parede da minha mãe, porque na minha época nem tinha material de desenho", afirmou o artista.

Ao longo dos anos, Dan foi dividindo a profissão com o amor pela caricatura, o que fez com que tivesse a ideia de criar um projeto em prol das crianças de comunidade, para que pudessem conhecer mais sobre desenho.

"Meu amor pela caricatura é tão grande que eu falo que extrapola até o meu expediente de trabalho. É uma paixão que se deixar eu passo o final de semana todo desenhando", afirmou em tom descontraído.

Projeto de desenho

O artista criou o projeto intitulado "Desenhando o futuro", que é voltado para as crianças de comunidades.

"O projeto é itinerante e eu levo para as comunidades carentes da região, principalmente em escolas públicas. Eu chego e faço uma mini exposição com as minhas caricaturas, para que eles possam sentir ainda mais vontade de desenhar. Na verdade eu não sou professor né, eu sou apenas um desenhista, mas procuro passar pra eles todas as técnicas que eu aprendi durante esse tempo. O objetivo maior é fazer com que as crianças aprendam o básico do desenho e se inspirem em novas artes, esse é o meu propósito. Eu na idade deles nunca tive um artista na minha comunidade me ensinando coisas novas, então quero ser uma das fontes de inspiração que eles venham a ter na vida", declarou o artista.

O artista criou o projeto intitulado "Desenhando o futuro", voltado para as crianças de comunidades | Foto: Divulgação

Dan não tem auxílio ou ajuda para o projeto e junta o seu próprio dinheiro durante o mês, para comprar os materiais que oferece aos alunos. "Vou até onde minha mão alcança, mas eu gosto, é gratificante".



O projeto acontece todos os sábados na comunidade Coronel Leôncio, no bairro Engenhoca, em Niterói, e durante a semana, o artista se apresenta de acordo com o convite de escolas e demais instituições.

O projeto acontece todos os sábados na comunidade Coronel Leôncio | Foto: Divulgação

O trabalho de Dan também pode ser conferido através de seu Instagram @dancaricaturas.



Serviço:

Exposição Caricaturas por Dan

Local: Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres - Praça Marechal Floriano Peixoto, 303 - Centro de Itaboraí

Horário de funcionamento: De terça à sexta das 9h às 18h e sábados das 17h às 21h

Programação Terça-feira - 7 de novembro

15h - encontro com alunos da rede municipal

19h - abertura para o público geral

Entrada gratuita.